В Мариуполе состоялась конференция, посвященная необходимости реформирования системы территориальной обороны Украины в условиях угрозы полномасштабного наступления российских войск.

Главные задачи реформированной теробороны-мобилизация добровольцев и координация активистов. Такое мнение высказал заместитель руководителя штаба Национального Корпуса Владислав Соболевский.

"Территориальная оборона сегодня не работает, должны это признать. И законопроект Сергея Кривоноса призван, во-первых создать структуру, в которую будет просто вступить, во-вторых, структуру, которая будет управляемой в военное время, нормально управляемой начальником Генерального штаба, и в-третьих, массовой, для меня это самое важное", - сказал Соболевский.

По словам заместителя городского головы Мариуполя Андрея Мешкова, несмотря на существование некоторых элементов территориальной обороны, все же этот вопрос требует развития и конкретики.

"Я хочу сказать, что определенные задатки развития территориальной обороны в городе Мариуполе уже существуют, они развиваются, есть и бригада 109-й территориальной обороны, однако мы понимаем, что это действительно недостаточно и те инициативы, которые сейчас есть и в Верховной Раде и слышим мы от общественности, бесспорно должны быть реализоваться в конкретные проекты", - отметил во время выступления заместитель городского головы Мариуполя Андрей Мешков.

В мероприятии принял участие действующий командир полка "Азов" Денис Прокопенко. "Во время обороны Мариуполя в 2014 году были задействованы местные жители и инженерная техника для обустройства блиндажей, окопов, но это все имело ситуативный характер. К обороне нужно быть готовым постоянно, ее нужно постоянно наращивать", - заявил Прокопенко.

Напомним, что 10 апреля на Киевщине прошли масштабные учения для ветеранов и патриотов «Защити Украину», организованные основателем полка «Азов» Андреем Белецким.