10 апреля на Киевщине состоялись масштабные учения для ветеранов и патриотов «Защити Украину», организованные лидером Национального Корпуса Андреем Билецким

Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Также лидер Нацкорпусу опубликовал в сети видео с мероприятия.

Учения собрали около 300 участников. Также Андрей Билецкий анонсировал проведение подобных мероприятий по всей Украине.

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