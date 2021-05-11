Как пишет Politeka.net, децентрализация в Украине не прошла успешно. Так сказал Николай Томенко, политик, народный депутат IV-VIII созывов и председатель политической партии «Родная страна» в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Объясняя свою позицию относительно провала децентрализации, Томенко выделил три ключевые ошибки.

Первая ошибка - общины. Политик напоминает, что в законе «О добровольном объединении территориальных общин» говорится о способных общинах. Но на этом этапе возникают проблемы.

Он объясняет, что способна община может сформировать определенную сумму бюджетов из местных бюджетов в таком количестве, чтобы их хватило на осуществление всех полномочий. «У нас львиная доля этих общин – этих 1439, кажется, – не способны», - подчеркивает Томенко.

Дефицитность местных бюджетов депутат объясняет нарушением территориального принципа. Вообще сначала в планах ОТГ могло охватывать от 5 до 12 малых сел, но сейчас - несколько десятков таких населенных пунктов. Он рассказывает, что видел в Черниговской области даже район, который назвали общиной. «Ну не может район, где один городок, два поселка и 30 сел быть общиной. Это абсурд», - возмущается Томенко. То есть дело в размерах. По этому поводу политик даже иронизирует: украинские общины и за полгода не объедешь на велосипеде.

Вторая ошибка - политика. С появлением ОТГ, как известно, начали ликвидировать райсоветы. Но головы этих райсоветов, объясняет Томенко, не хотели терять свое место, поэтому начали бороться за победу с мэрами и главами ОТГ. «Сделали общину на уровне района под какие-то партийно-политические вещи», - комментирует депутат. В результате украинские общины отличаются своими размерами от 4 сел до 40.

Третья ошибка - добровольность. «В конце, когда Кабмин уже утвердил "жесткой рукой", никто не спрашивал добровольности или какого-то согласия», - говорит политолог. Районы он так же привязывает скорее к выборам и считает более политическим решением.

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