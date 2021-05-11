Що читається між рядків послання, з яким президент Російської Федерації Путін виступив 21 квітня перед Федеральними Зборами? Про це розповідає у своєму блозі «Тарас Загродній говорить» політолог Тарас Загородній.

«Багато будували апокаліптичні сценарії, аж до того, що Росія буде приймати до свого складу «ЛНР – ДНР», Абзахію і Придністров'я, оголоситься в аншлюсі з Білоруссю про включення союзної держави, та інші страшилки. Також очікувалося, що Путін може оголосити війну, враховуючи кількість військ, сконцентрованих на наших кордонах», - повідомляє він.

На щастя, за його словами, обійшлося.

«Я думаю, у нас є час на перепочинок. Звичайно, не потрібно недооцінювати Російську Федерацію – вона готова вступати в боротьбу за свої інтереси на території нашої країни. Але я думаю, що ймовірність якихось несподіванок у військовому плані сильно впала», - робить висновок експерт.

Для цього є причини, стверджує він.

«Якщо говорити про загальний тон цього звернення, то я помітив певну втому. Якийсь бубніж про те, як ідуть посіви, як зростає жирність масла – така пізня брежнєвщина. За реакцією присутніх було видно, що вони теж якось втомилися», - коментує політолог.

Він робить висновок про те, що, швидше за все, це була передвиборча заява пана Путіна про те, що «пенсіонерів будуть берегти, матерів будуть берегти». І це зрозуміло, тому що вибори (до Держдуми, - ред.) намічаються у вересні.

Нагадаємо, Бізяєв пояснив, чому в посланні Путіна не було конкретики і сенсацій.

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