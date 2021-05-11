Подольская набережная должна соответствовать потребностям горожан всего Киева и конкретно подолян, которые чаще всего сталкиваются с этой набережной. Об этом рассказал соучредитель «Агентов Перемен» и школы «Урбанина» Максим Головко ведущей Екатерине Павловой в ее блоге «in kyiv» на Youtube.

«Вода - это большая ценность, которая есть не у всех городов. Именно чистая вода есть важнейшей потребностью, которую можно реализовать на Подольской набережной. Это точно может быть водный спорт, это может быть куча водных активностей, точно должна быть возможность купаться в этой реке, и она должна быть безопасной», - сказал он.

Головко рассказал, что набережная должна быть пространством для всех: детей, подростков, старших и они должны чувствовать себя там безопасно, а это достаточно сложно реализовать, когда рядом проходит 6-полосное, 8-полосное набережное шоссе. По кго словам, набережная пока выглядит так, что ты можешь подойти посмотреть на воду - но никак не можешь с ней контактировать - ни посидеть, ни отдохнуть, ни выпить кофе, то есть функционала нет.

«На самом деле это проблема многих публичных пространств Киева - они делаются для красивой картинки, для открытки, которую можно отправить кому-то, как набережная прекрасно смотрится с корабля. Подольская набережная никак не приспособлена, чтобы ею можно было пользоваться», - сообщил он.

Головко сказал, что Киев на самом деле не очень оригинальный город. По его словам, мы развиваемся так же, как и другие мировые столицы и действительно в центре каждого города столицы, которое находится на реке был порт, который за этим техническим назначением и использовался.

«Однако как раз в этом преимущество Киева могло бы быть, что мы могли бы не повторять тех ошибок, которые делали другие города, и могли бы просто посмотреть на другие страны, как это делали у них, и сделать сразу несколько шагов правильных решений, но пока мы идем по стандартному сценарию, хотим наступить на все грабли, на которые наступали другие города», - резюмировал он.

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