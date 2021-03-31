У програмі блогерки Катерини Павлової «In Kyiv» голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів про старе київське житло, час існування якого закінчився: хрущовки в принципі не зручні за своєю будовою, а зараз ще й у занедбаному стані, а в бараках часом і зовсім відсутні тепла вода та каналізація.

Ведуча програми запитала в гостя про кількість житлових будинків у столиці України та їхній вік і стан.

Попенко у відповідь називає точні цифри: 11 тисяч 340 житлових будинків налічується в Києві, з яких лише 25% у задовільному стані, натомість стан 100 будівель можна описати як аварійний. «Близько 3000 будинків потребують також негайного повного капремонту», - додає він.

Почувши ці дані, Павлова здивувалася масштабу проблеми, а тому запитала про причини, які зробили 85% житлового комплексу Києва непридатними для життя.

Першу причину Попенко вбачає у неправильній приватизації, яка 1992 року відбувалася абсолютно безкоштовно. Так, у власність кожного окремого мешканця перейшла квартира, але не будинок загалом. «Ніби-то квартира моя, але доглядати за будинком має хтось, ще й безкоштовно», - пояснює голова спілки. Натомість 5-10% оплати вже змусили би громадян ставитися до ситуації інакше.

Другою причиною він називає відсутність оплати за капітальний ремонт будинків, що скасували 1997 року. Отримавши можливість не робити внески, кияни, відповідно, нею скористалися.

Підсумовуючи, Попенко відзначає, що протягом усього часу незалежності України київські будинки не отримували належного догляду, за теперішньої ситуації в країні люди не мають коштів, зарплати низькі і жодних накопичень для проведення капітального ремонту, відповідно, теж немає.

Нагадуємо, Попенко розповів, які райони Києва потребують реновацію.

Раніше Politeka повідомляла про те, що балкони стали антисимволом Києва.



