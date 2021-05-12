Имеет ли украинская власть склонность в чём-то подправлять и подчищать историю, в первую очередь её школьный курс?

Свой взгляд на проблему в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает футуролог Алексей Толкачёв.

«Любая власть довольно часто меняет официальную историю. Есть даже такой афоризм: историк может то, чего не может бог – он может изменить прошлое. Подобное было описано и у Оруэлла. Дело в том, именно в прошлом заложены определённые программы и мотивации для наших поступков здесь и сейчас. И в будущем тоже. Анализировать историю важно, и в Украине процесс анализа Второй Мировой войны уже пошёл. По крайней мере, мы начали понимать, что война началась не в 1941 году, а в 1939», - говорит гость программы.

Он напомнил, что сталинские и гитлеровские войска совместно проводили парад в Польше. Это своего рода надлом сознания. Но является ли это поводом отказаться от празднования 9 мая? Толкачёв считает, что делать так ни в коем случае нельзя.

«Если разбирать абсолютно любое историческое событие, то можно поставить под сомнение подвиг героев. Взять хотя бы Революцию Достоинства. Ведь она привела к войне. Но преуменьшает ли это подвиг героев Небесной Сотни? Нисколько», - подчёркивает Алексей Толкачёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявлял, что нужно полностью изменить украинское общество, чтобы талантливые люди могли реализовать в нём свой потенциал.

Также Толкачёв считает, что власть оказалась не готовой к борьбе с новым штаммом коронавируса.