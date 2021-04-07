Наскільки розумним рішенням є нинішній карантин в Україні? Чи буде від нього більше користі, чи шкоди?

Свою думку в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює мислитель і громадський діяч, філософ, футуролог, юрист, автор книги «Омріяна Україна. Ключ до майбутнього »Олексій Толкачов.

«Влада виявилася не готовою до того, що нова хвиля з новим штамом вірусу виявиться навіть більш небезпечною, ніж колишня. Знову виявилося, що нам не вистачає ліжок в лікарнях», - каже гість програми.

На його думку, найстрашніше - те, що населення вже зовсім халатно свтавиться до заборон влади. Україні приводили в приклад боротьбу проти коронавірусу у Швеції та Норвегії, але в цих суспільствах існує високий рівень довіри до влади. Якщо влада велить усім дотримуватися дистанції в півтора метра, то всі громадяни думають: влада поганого не порадить.

«Транспорт справді був основним розносником вірусу, але ж ніхто не скасовував вимогу щодо завантаження в 50 відсотків. Просто її виконання перестали контролювати», - резюмує Олексій Толкачов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він стверджував, що ніякі передвиборчі обіцянки не дають надію на зміни.

Також Толкачов пояснив, звідки береться безвідповідальність влади.



