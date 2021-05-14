Футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок» заявил, что украинцам нужно бороться с собственной незрелостью и рассказал, в чем заключается инфантильность нашего народа.

«Инфантильность – это диагноз для Украины. И я вам покажу, как она проявляется в нашей действительности. Я длительное время искал объяснение, почему мы, украинцы, не можем довести до ума ни одну реформу, почему мы эмоциональны и опрометчивы в своем выборе, почему не извлекаем уроков и повторяем одни и те же ошибки. И я пришёл к заключению, что мы – украинцы – глубоко инфантильны», - заявил Толкачев.

По его словам, это проявляется в недостаточном развитии коллективной эмоционально-волевой сферы: мы спонтанны и нелогичны в своём выборе, не знаем и не понимаем, чего мы действительно хотим, и что нам на самом деле нужно. Толкачев отметил, что мы не готовы серьёзно относиться к действительности, брать ответственность на себя. По его словам, мы продолжаем баловаться и играть.

«Во всех своих бедах мы обвиняем кого-то, перекладывая ответственность. Мы не умеем решать свои проблемы и оценивать последствия своих действий. И постоянно ждём либо мессию, либо гетмана, либо «волшебника в голубом вертолёте», - говорит футуролог.

Он отметил, что это его общая характеристика. Толкачев считает, что, осознав эту проблему, многие вещи украинской действительности находят своё объяснение и всё становится на свои места.

«То есть наша коллективная стратегия – ждать спасения, универсального решения всех наших проблем. При чём, акцент – на «ждать». Мы можем даже ничего не делать. А если спасение не приходит – это значит, что судьба к Украине неблагосклонна», - заявил Толкачев.

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