Що заважало українцям протягом усіх років незалежності вивести державу на новий рівень та покращити умови свого життя?

На це питання відповів політолог Олексій Толкачов у своїй програмі «Толчок».

Передусім ведучий пояснює, що українська реальність повністю відображає колективну свідомість свого народу. А відтак жодні реформи не зможуть призвести до позитивних змін у країні, адже проблема полягає у психіці, яка потребує терапії.

Відоме твердження про те, що будь-які життєві зміни починаються із себе, підкреслює Толкачов, справедливе і для держави та її народу. Натомість питання колективної психології у цьому контексті традиційно залишається поза увагою. Політолог же переконаний, що причини сьогоднішніх проблем України потрібно шукати саме в ній.

«Хіба не безглуздо сподіватися, що зміниться наше життя, якщо самі ми не бажаємо змінюватися?», - запитує він. Так, за 30 років незалежності в Україні при владі змінилося багато політиків, вони проводили багато реформ, різнилися і податки, загалом реалізовували різноманітні ідеї. Але в результаті рівень життя в країні все такий же низький, а відтак українці масово виїжджають закордон у пошуках чогось кращого.

Толкачов пояснює, чого не вистачає українцям: по-перше, мрії, яка задала би напрямок руху та прискорила його, по-друге, внутрішньої установки на активність, дієвість та перемогу, а також зусилль. Принагідно він згадує народну мудрість: під лежачий камінь вода не тече.

Аби не бути голослівним, експерт згадує провал Сполучених Штатів із демократизацією Лівії, Афганістану та Іраку, хай військовий контроль над ними американці й мали. Так, колективна свідомість населення цих країн блокувала успіх введення будь-яких технологій та інвестицій.

«Особливо обдаровані реформатори часто пропонують не винаходити велосипед, а просто скопіювати закони у розвинених країн, адже у них працює», - говорить Толкачов про українських політиків. Та в такому разі, вважає він, так само, як у Європі, не вийде, навпаки, це лише погіршить ситуацію. «Ну не зможете ви запустити нову гру на застарілому слабкому комп'ютері», - вдається він до порівнянь. Змінити програмне забезпечення – це одне, але все одно техніка залишиться старою. З іншого боку, і стара програма на новому комп’ютері покаже себе погано.

Полишивши аналогії, політолог доводить, що просто бути європейською країною мало, аби жити за європейськими законами. «Наше суспільство просто не потягне таке програмне забезпечення. Проблема в колективній “прошивці”, в колективному психологічному портреті українського соціуму», - підсумовує він.

Нагадуємо, Толкачов пояснив, що у проблемах України винні самі українці зі своїми комплексами.

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