Директор Международного института политической философии Виктор Савинов в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым заявил о том, что человечество должно прийти к сингулярности.

“Так или иначе, человечество должно прийти к сингулярности. Только не понимаем к какой: к информационной, или к технологической. Технологическую сингулярность мы легко понимаем - мы можем понять, что искусственный интеллект заменит интеллект человеческий. Понятно, что он значительно лучше. А вот понять фразу, что хаос всегда будет побеждать порядок, потому что он лучше организован - вот это люди пока понять не могут”, - сказал Виктор Савинов.

Он отметил, что мы сейчас находимся в осознании всего этого, как и политологическая, социологическая и экономическая мысль Соединенных Штатов Америки.

По его словам, на смену идеологии придет кодирование информации, поскольку информация - это знания без смысла. А смысл ей надает именно кодирование.

“Метод кодирования будет ближе всего к идеологии, которая была сформирована в буддизме, индуизме и синтоизме”, - добавил Савинов.

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