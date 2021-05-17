Директор Международного института политической философии Виктор Савинов в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым заявил о том, что человечество должно прийти к сингулярности.
“Так или иначе, человечество должно прийти к сингулярности. Только не понимаем к какой: к информационной, или к технологической. Технологическую сингулярность мы легко понимаем - мы можем понять, что искусственный интеллект заменит интеллект человеческий. Понятно, что он значительно лучше. А вот понять фразу, что хаос всегда будет побеждать порядок, потому что он лучше организован - вот это люди пока понять не могут”, - сказал Виктор Савинов.
Он отметил, что мы сейчас находимся в осознании всего этого, как и политологическая, социологическая и экономическая мысль Соединенных Штатов Америки.
По его словам, на смену идеологии придет кодирование информации, поскольку информация - это знания без смысла. А смысл ей надает именно кодирование.
“Метод кодирования будет ближе всего к идеологии, которая была сформирована в буддизме, индуизме и синтоизме”, - добавил Савинов.
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Как сообщала Politeka, Толкачев заявил о комплексе неполноценности украинцев, что мы где-то внутри убеждены, что мы ничтожны, немощны и бездарны.
Также Politeka сообщала, что Умланд заявил, что пока американцы настолько фундаментально настроены против “Северного потоком-2”, он не будет работать.