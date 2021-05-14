Навіть якщо «Зелена партія» отримає канцлерство, на них буде накладатися величезний тиск, щоб вони увійшли в німецький мейнстрим підтримки проєкту «Північний потік-2». Таку важливу тему підняв німецький політолог Андреас Умланд з експертом з міжнародної та внутрішньої політики Юрієм Романенко у програмі «Романенко бесіди» на Youtube.

«У зовнішній політиці всі партії в Німеччині досить близькі один до одного, за винятком дрібних нюансів, а ось «Зелена партія» відрізняється від усіх інших німецьких тим, що вони однозначно виступають проти«Північного потоку-2». Що для Німеччини є особливою позицією, є звичайно в партії дисиденти, які за цей проєкт, але керівництво партії і її більшість проти», - підкреслив він.

Умланд розповів, що для України це дуже значимий нюанс, але в цілому його можна переоцінювати. Зовнішня політика цієї партії залишиться такою ж, яка і була. Зовнішня політика в Німеччині залишиться такою ж. За його словами, буде тиск з боку бізнесу і регіональних влад Східної Німеччини. Він додав, що немає впевненості в тому, що «Зелена партія», з поки що послідовною позицією, буде тримати її, коли увійде в уряд.

«Я думаю, що з«Північним потоком-2»зовсім інша історія, тому що поки американці настільки фундаментально налаштовані проти «Північного потоку-2», він не буде працювати. У американців занадто багато важелів впливу, щоб перешкодити запуску проєкту «Північний потік-2», - акцентував він.

Умланд резюмував, що якщо в американському Конгресі зміниться позиція і Байден буде намагатися просувати цей проєкт, і йому вдасться переконати Конгрес у тому, що треба погодитися з позицією Німеччини,тоді цей проєкт буде запущений, не зважаючи на те, хто стане Канцлером.

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