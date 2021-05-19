Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, действительно ли деньги на армию, которые украинцы собирали в 2014 году, разворовали.

«Собиралось огромнейшее количество средств. Я предполагаю, что процентов 30-40 этих средств действительно разворовывалось. Может быть больше. К сожалению, мы негативной памятью помним о том, что кто-то нажился, кто-то украл, кто-то себе квартиру купил, кто-то на Бали уехал за эти деньги… На самом деле, по моему опыту, очень много ресурсов армии были даны именно благодаря обществу», - говорит эксперт.

Также он рассказал, что его знакомый собирал деньги и оборудовал несколько десятков танков камерами заднего вида, которые необходимы в условиях боя.

«Можно сказать, что самоорганизацией общество поддерживало армию. Другое дело, что культуры у нас еще такой массовой нет. У нас нет институции и, соответственно, нет доверия. Потому что прозрачности нет во всех этих процессах», - подчеркнул Толкачев.

Отметим, Алексей Толкачев был одним из организаторов Оранжевой революции. По его словам, когда ее участники только разложили палаточный городок в центре Киева, многие люди подходили и хотели дать деньги.

«Я поставил какого-то паренька, дал ему коробку из-под сигарет, сказал: «Собирай деньги». Паренек собирал деньги ровно 3 или 4 часа, после этого я паренька больше не видел», - вспоминает общественный деятель.

Кроме того, он рассказал, что некоторые люди пытались установить контроль за деньгами Майдана, которые собирались для организации поселений, еды, топлива и многого другого.

«Три раза в день на Крещатик в палаточный городок приходили гонцы – не буду говорить, от кого из политических кругов – и вынимали гривну», - сказал Толкачев.

«Потенциал у наших людей колоссальный. Люди действительно готовы не только думать о себе, люди так или иначе готовы скидываться деньгами на какое-то благое дело. Очень важно выстроить прозрачную структуру, чтобы в итоге этими благими намерениями не пользовались не очень хорошие личности», - резюмировал футуролог.

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