Не все так просто зі вступом у Євросоюз і НАТО. У своїй програмі «Чаплига. Без питань» політолог Михайло Чаплига окреслив ризики для України та заявив, що у Західного світу теж є своя 5-а колона.
«Ставка на союз Британії і США ставить хрест на устремління в НАТО і ЄС», - переконаний політолог. Він пояснює, що зараз ситуація на міжнародній арені складається так, що Євросоюз стає 5-ою колоною для Сполучених Штатів. А це зі свого боку, зазначає Чаплига, не може не дратувати саму Європу.
Отже, за словами Чаплиги, сьогодні у світі відбувається розкол між двома коаліціями: з одного боку, Великобританія зі Сполученими Штатами, з іншого – Франція та Німеччина. «Пішаками виступають Україна і Прибалтика, троянським конем – Польща», - підкреслює він.
Фінансовий же вимір проблеми Чаплига описує так: «Йде просто боротьба двох проєктів – Рокфеллерів проти Ротшильдів». Україна, каже він, опиняється у доволі важкій ситуації. На думку політолога, для держави немає жодної різниці між імперськими амбіціями РФ чи Польщі. Але про вступ у НАТО та Євросоюз, зазначає експерт, Україні можна забути, якщо вона орієнтується на Великобританію та США.
Нагадуємо, Чаплига порівняв ринок землі із продажом ділянок на Буковелі.
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Раніше Politeka повідомляла про те, що Чаплига оцінив небезпеку від відкриття ринку землі.