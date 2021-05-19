Подольско-Воскресенский мост, который должен спасти столицу от пробок, на самом деле может создать кучу новых проблем для киевлян. Такую тему поднял транспортный инженер, специалист по транспортному анализу и планированию Виктор Петрук с блогером Екатериной Павловой в ее блоге «in kyiv» на Youtube.

«Еще хуже история с левым берегом. К сожалению, согласно утвержденному проекту Подольско-Воскресенский мост идет только на Микитенко-Стальского, никаких съездов нет, но после того, как началось общественное сопротивление, рассматривали различные варианты, в том числе на Алишера Навои и съезд на Бальзака, выбрали почему-то в первую очередь съезд на Бальзака», - рассказал он.

Петрук сказал, что главный спрос идет на Алишера Навои, то есть главным подходом согласно результатам численного транспортного моделирования - более 60% трафика будет формировать бульвар Алишера Навои.

«Правобережный подход Подольско-Воскресенского моста должен сойти на улицу Верхний и Нижний Вал и есть решение, которое позволяет сделать это без уничтожения бульварной части и дает больший транспортный эффект, чем любое решение с обходом. Главный левобережный подход на Алишера Навои будет формировать более 60% спроса, второй левобережный подход Подольско-Воскресенского моста - это магистраль вдоль улицы Призализнычной с выходом на Сверстюка», - сообщил он.

Петрук резюмировал, что он будет формировать 23% спроса согласно моделированию и только 17% спроса будет формировать улица Бальзака, соответственно нам не нужно переходить через озеро Радунка - это один из самых дорогих недостроенных объектов.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Головко, что проблема многих публичных пространств Киева - они делаются для красивой картинки.

Также ранее Павлова рассказывала, что прибрежные зоны включают в активную жизнь мегаполисов по всему миру.