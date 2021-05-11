Правильна набережна передбачає багато різних активностей - від водного спорту і вивчення екології річок до розваг. Про це розповіла блогер та ведуча Катерина Павлова у своєму блозі «in kyiv» на Youtube.
«Київ, звісно, не єдине місто в світі, де простір біля річки використовують нерозумно. Багато провідних міст світу також довго ігнорували власні набережні. Але останніми роками активно переосмислюють ці простори. Прибережні зони включають в активне життя мегаполісів по всьому світу», - розповіла вона.
Павлова акцентувала, що поки в цьому питанні не вистачає системного підходу. За її словами, виходить, що спочатку місто ніби декларує розвиток чогось такого як набережні, а потім не виділяє на це достатньо грошей.
«В цілому в Києві потрохи вже робляться кроки в бік перетворення в розвинене місто з зонами відпочинку. Це відбувається як силами благоустрою, так і забудовників, які йдуть за попитом клієнтів і облаштовують рекреаційні ділянки біля власних житлових комплексів», - резюмувала вона.
Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Павлової, що треба розвинути мережу якісного, швидкого і зручного громадського транспорту, який би рухався окремими смугами.
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