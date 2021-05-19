Электронный билет не выгоден для водителей маршруток: в таком случае они лишатся части своих доходов.

Подробнее об этом рассказал глава общественной организации «Ассоциация перевозчиков Киева и области» Игорь Моисеенко в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24».

Эксперт подчеркивает, что сначала предусматривали оплату электронного билета с помощью и телефона, и банковской карты, но пока речь идет только о Смарт карте. Как бы там ни было, но электронный билет, объясняет он, будет иметь скидку в 5% - они пойдут в прибыль посредника, ГИОЦ-а.

«Если мы покупаем 50 поездок через Киев Смарт карту - стоимость проезда для нас 6 грн 50 копеек», - утверждает он. Но самое главное, подчеркивает Моисеенко, то, что вырастут цены на проезд.

За рубежом, где практика электронного билета существует уже давно, объясняет он, работа транспорта оплачивается из бюджета города. Как говорит эксперт, в таком случае перевозчик не тянет с установлением валидаторов и введением электронного билета, поскольку так или иначе будет получать средства каждый месяц. «Все расходы, связанные с этим электронным билетом, оплатой, неоплатой проезда - это все лежит на плечах города», - объясняет Моисеенко.

Но система общественного транспорта в Украине, подчеркивает он, другая, поэтому переход на электронный билет пока осуществить не удастся. А, если все же переходить, говорит Моисеенко, то готовиться к повышению стоимости проезда.

Напоминаем, Моисеенко рассказал, как маршрутчики планируют пережить пандемию.

Ранее Politeka сообщала о том, что Моисеенко оценил возможности введения бесплатного проезда в Украине.



