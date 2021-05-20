Сколько нужно времени, чтобы изменить украинскую парадигму? На эту тему дискутируют историк, кандидат наук Андрей Ницой и журналист Евгений Рыбчинский в программе «Ще не вмерла». Именно среда, где человек родился и вырос, формирующее ее как личность, является основой сознания гражданина.

«И государственной гуманитарной политики, - добавляет Андрей Ницой. - Потому что тебе о твоем происхождении говорят родители. Ребенок подрастает и на вопрос «Мама, кто я?» слышит: «Ты украинец!». Так ребенок узнает, какого рода-племени он есть».

Затем ему об этом говорят окружающие. «Мы французы, мы русские, мы крымские татары. А ты украинец!».

«И ребенок слышит, что люди отличаются, что есть многоцветие, многокультурье, многоголосие. Ребенок растет, и так проходит его трансформация в украинское будущее. Так вот гуманитарная политика и должна способствовать формированию идентичности», - считает он.

«А чтобы сказать, какая идентичность, государственная гуманитарная политика должна для себя четко дать ответ: мы – многонациональная страна якутов, чувашей, башкир, татар, россиян, цыган – или государство Украина?», - рассуждает историк.

Полностью менять парадигму государству не надо, акцентирует Андрей Ницой.

«Украинская нация на протяжении двух тысяч лет настолько сформировалась от самых зародышей к уже совершенным произведениям Шевченко, Франко, Леси Украинки, и в искусстве, и в эстраде, и во всем, - что у нас есть серьезная база для того, чтобы быстрее прийти к украинской национальной идентичности подавляющего большинства населения», - говорит он.

Он приводит в пример последние социологические исследования Республиканского института Соединенных Штатов, которые показали, что с гордостью чувствуют себя украинцами в среднем более 80 процентов населения Украины: 92% - Львовщина, 91% - Волынь, 90% - Тернополь, 78% - Северодонецк и, внимание! - 68% - Мариуполь.

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