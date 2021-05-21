Оценивание в системе образования чрезвычайно важно: это создает конкурентную среду, в которой человек развивается, соревнуясь с другими.

Так сказал политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов».

«Товарищи начинают рассказывать, что будут отменять оценочную систему, якобы все эти оценки в школах, дух соревнования – это пережитки советского прошлого», - сообщает ведущий. Тем не менее, сам он придерживается противоположного мнения.

Чаплыга объясняет, что оценивание - это фактор прогресса и элемент мотивации. По его мнению, именно в такой конкурентной среде, соревнуясь с другими, человек и развивается. И, пока правительство рассуждает об отмене этой системы, сам политолог обещает вернуть ее в 5-балльной шкале.

Правительство оправдывает свое решение, как говорит эксперт, тем, что система оценивания часто оставляет детям травматический опыт.

Но на это утверждение он дает свой пример. Чаплыга вспоминает, как его сын неоднократно расстраивался, когда учительница не посылала баллов, которые ученики получали на дистанционном обучении. «Ему очень важен дух соревнований и многим он важен. В ответ я услышал, что таких как я и таких детей 10-20%, а 80% страдает от этого всего», - говорит эксперт.

По словам политолога, отношение к учебе как страданию идет еще с 1990-х: тогда люди не считали, что образование даст какие-то результаты.

Напоминаем, Чаплыга заявил, что прежде всего видит Украину в будущем образованной.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга сообщил о начале борьбы поколения пользователей с разработчиками.