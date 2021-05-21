Украинский политический обозреватель Руслан Бизяев в эфире программы “Романенко Беседы” с Юрием Романенко отметил, что в этом году могут пройти досрочные выборы, но нужно будет пять лет много работать для снижения тарифов

“Мне кажется, что сформировался запрос не только на новые политические силы, но и на то, что необходимо действовать быстро. Я не удивлюсь, если в этом году будут какие-то одни досрочные выборы. Они не смогут долго бегать в этой клетке и искать пятый угол, когда всех устраивало все”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что неважно, какие это будут выборы - парламентские или президентские.

“Ситуация может качнуться в любую сторону. Кстати, вот у Зеленского если в этом году не пойти на досрочные выборы - то о втором сроке можно забывать. Такая же история была у Порошенко в 2017 году, когда его просто упрашивало его окружение, как раз только дали безвиз “омріяний”: “Петя, иди быстро перегружайся, второго шанса у тебя не будет”, - добавил Бизяев.

По его словам, Верховная Рада не сможет находить большинство голосов, чтобы голосовать за некоторые законопроекты, поэтому могут возникнуть проблемы.

“Мы живем в такое уникальное десятилетие, когда все может решиться в один год. Это зависит от нас. Только это не будет легкий путь. Если, не дай Бог, начнется предвыборная кампания - сказки Братьев Гримм будут нервно курить бамбук в сторонке. Будут рассказывать, что мы за полгода снизим цены на газ, справедливые тарифы и все прочее… Пять лет придется пахать как папа и мама Карло”, - подчеркнул Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Балашов заявил, что досрочных парламентских выборов не будет: “Нет никаких предзнаменований”.

Также Politeka сообщала, что Шараскин рассказал, как будут развиваться события в Украине: или осознание ситуации, или подвешенное состояние.