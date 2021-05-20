Лідер лібертаріанської партії “5.10” Геннадій Балашов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що президент України Володимир Зеленський зможе добути свій президентський термін, і немає ніяких ознак, що будуть дострокові парламентські вибори.

Геннадій Балашов зазначив, що позачергових парламентських виборів не буде.

"Немає ніяких передвіщень. Все добре. Наглядові ради працюють, уряд можна ротувати скільки завгодно, ви все одно не помітите. Через три дні ви прізвище Криклій забудете, як і міністра охорони здоров'я, хто там був. Будуть нові "зірочки". У нас залишається Зеленський як акціонер, умовно кажучи - симпатій мас", - сказав Балашов.

За його словами, Володимир Зеленський викликає оплески, оскільки душить олігархів. При цьому, йому нічого не заважає добути свій президентський термін.

"Що йому заважає досидіти? У нього популярність тільки зростає, люди аплодують... Найголовніше - він влаштовує американців абсолютно. Він влаштовує європейців. Вони йому дадуть грошей стільки, скільки йому треба. Тобто, якщо не буде вистачати в економіці грошей - то прийде МВФ, ще наллє нам грошей", - додав Геннадій Балашов.

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