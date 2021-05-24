О том, действительно ли почетно быть Народным артистом, рассказывает поэт, драматург, Герой Украины Юрий Рыбчинский в очередной программе «Беседы с отцом» своего сына, Евгения Рыбчинского.

«В СССР была огромная очередь на получение звания Народного артиста, которая длилась много лет, - рассказывает Юрий Рыбчинский. – Были и исключения. Скажем, когда Сталин посмотрел фильм Игоря Савченко «Сон» о Тарасе Шевченко, ему понравилось. Это был дебют актера Сергея Бондарчука, его никто не знал и званий он не имел. Но Сталин сказал: «Хороший гример! Так загримировал главного героя, я не узнаю – что это за Народный артист?». Этого было достаточно, чтобы на следующий день вышел указ о присвоении звания народного артиста СССР», - вспоминает гость программы.

Он объясняет, в искусстве, как и в армии, была иерархия званий и чинов.

«После лейтенанта шел старший лейтенант, дальше капитан, и перепрыгивать нельзя было, так и среди артистов: сначала шел Заслуженный артист республики, затем Народный республики, а уже потом Народный артист СССР. А Бондарчук получил это звание, перескочив через все предыдущие ступени», - рассказывает он.

Однако это было исключение в среде актеров.

«Не так много было в СССР народных артистов, как и в царские времена не разбрасывались званиями академиков. Вот Шевченко был академиком живописи, а академиков было мало. Надо было показать какие-то супер-способности, чтобы получить это звание», - говорит Рыбчинский.

Напомним, ч ем больше языков он знает – тем он богаче, - Рыбчинский о современном человеке .