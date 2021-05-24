Герой Украины Юрий Рыбчинский в программе Евгения Рыбчинского «Разговоры с отцом» объяснил, можно ли сравнить звания Заслуженного и Народного артиста, а также деятеля культуры, журналиста или деятеля искусствас табелем о рангах, а затем и искать общие точки между военной, церковной и культурно-художественной иерархией.

Рыбчинский отмечает, что определенные аналоги современных званий существовали давно. По его словам, это неотъемлемая часть армии, ее внутреннего устройства. «В советские времена, когда закончилась Гражданская война, большевики считали звание в армии пережитком. Поэтому там были солдаты и были комиссары», - объясняет Герой Украины.

Но звания, отмечает он, - это прерогатива не только армии, но и института церкви. «Обычные ученики Ребе Иисуса Христа, который был учителем для них, через некоторое время, чтобы отличаться от других проповедников, получали звание апостолов», - говорит Рыбчинский. Итак, он утверджает, что архиепископ, Папа Римский или аббат - это такое же звание, как гетман или президент. В то же время драматург подчеркивает, что бывшим президент быть не может, это звание остается с ним навсегда.

В таком случае Рыбчинский и ставит вопрос, а можно ли увидеть аналогичные звания в культурно-художественной сфере. По его мнению, этот вопрос осложняет тот факт, что вообще трудно говорить о каком-то подчинении одного деятеля искусства другому.

«Поскольку этих званий в Российской империи никогда не было, Толстой был, и Шевченко был, и Леся Украинка была, и Чехов, и Станиславский. Эти звания придумало государство», - утверждает поэт. Он убежден, что советские союзы писателей и других были лишь средством власти взять всех под контроль. Таким образом, объясняет Рыбчинский, власть управляла культурным процессом и контролировала самих деятелей искусства.

Напоминаем, Рыбчинский рассказал, действительно ли почетно быть Народным артистом.

Ранее Politeka сообщала о том, что Рыбчинский оценил шансы реализовать в Украине национальную идею, основанную на благосостоянии.