В программе «Романенко. Беседы» правозащитник и общественный деятель Геннадий Друзенко рассказал, на какие фронта стоит обратить внимание украинскому президенту и на чем нужно сконцентрировать усилия власти

«Надо быть просто прагматиками. Концентрация усилий на субъективизации: все-таки, мы немаленькая страна с каким опытом. Я всем говорю, что все границы, которые сегодня есть на востоке - это не заслуга американцев, немцев или еще кого-то. Поэтому получение геополитической субъектности - это насущная задача», - считает Друзенко.

По словам юриста, эта логика дает возможность мобилизации Украины. Он считает, что когда мы говорим о субъектности Украины, мы ее не разделяем: кто любит Америку, кто-то - нет, при этом для юга Украины Турция, пожалуй, интереснее, чем далекая Америка, а кто-то ориентируется на Китай, который является нашим крупнейшим торговым партнером.

«Украина имеет свои интересы и они не всегда совпадают с американскими, турецкими или белорусскими. Иногда они совпадают, иногда - нет. И не все, что хорошо для России - плохо для Украины. Где-то и здесь даже можно находить точки соприкосновения, ты сразу начинаешь играть центростремительную игру. Ты консолидируешь под собой всех, для кого украинская государственность является таким императивом», - говорит Друзенко.

Еще одна вещь, которую отмечает эксперт - это борьба с олигархами, которая уже начата властями. По его словам, теперь это должно быть доведено до конца, и важной для президента является сила государственных институтов, которая может обеспечить этот процесс и показать реальный результат.

«Тогда он будет на коне», - считает Друзенко.

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