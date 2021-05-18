У програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» журналіст, головний редактор сайту Цензор.нет та оглядач ZN.UА Юрій Бутусов прокоментував намагання з боку української влади контролювати діяльність ЗМІ

Гість програми стверджує, що будь-яке намагання з боку української влади регулювати ЗМІ – це не лише фатальна помилка, але й в принципі свідчення нерозуміння механізму та ролі ЗМІ як такого. «Будь-яка влада проходить через це і думає, що всі проблеми в неї виникають через погану інтерпретацію в поганих засобах масової інформації», - зазначає він.

Ця історія, пояснює Бутусов, щоразу повторюється із приходом кожної нової влади, отже, сьогодні маємо її новий виток. Але сам він категорично проти регулювання ЗМІ з боку державної влади. Рішення РНБО, припускає журналіст, ще можна якось виправдати міркуваннями про національну безпеку.

З іншого боку, він заперечує можливість застосування єдиного рішення до різних конкретних ситуацій. «Бо інформація – це є не та матерія, яку ти можеш регламентувати», - пояснює Бутусов. Отже, регулювання діяльності засобів масової інформації він розглядає лише як поразку всієї державної системи та влади зокрема. «Це влада сама позбувається таким чином від засобів м’якого впливу, м’якої сили», - додає журналіст.

Нагадуємо, Бутусов пояснив, що українське законодавство гарантує право суспільства на протест.

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