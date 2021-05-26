Реальная цифра поднятия стоимости проезда в общественном транспорте Киева должна составлять максимум 10 гривен. Об этом рассказал председатель комитета по вопросам ЖКХ, экологии и энергосбережения Олег Попенко в программе блогера Екатерины Павловой «in kyiv» на Youtube

«Когда мы говорим о новых тарифах на общественный транспорт, мы не понимаем, куда эти средства пойдут и как они расходуются. Я, например, не вижу реальной транспортной стратегии, которая будет выстроена для меня, как для рядового потребителя. Не решается проблема пробок, а общественный транспорт и пробки – это связанные между собой вопросы», - рассказал он.

Попенко сказал, что в вопросе повышения тарифов есть две составляющие этих цифр. В первую очередь, сказал он, что это политические цифры, которые приведут нас потом к экономике, потому что нас запугали цифрой в 20 гривен, а потом скажут цифру 10 гривен. Летом нам назовут цифру в 10 гривен и об этом говорят многие транспортные эксперты, подтвердил Попенко.

«Мы видим, что количество проверок на коммунальных предприятиях выросло за последний период, здесь началась политическая борьба. А кроме политической борьбы это отсутствие возмещения из государственного бюджета в местный бюджет. Кличко заявлял о 1,5 млрд. грн. компенсации перевозок льготных категорий граждан. И все это в комплексе привело к цифрам 20 - 25 гривен», - подчеркнул он.

Попенко считает, что большую стоимость, чем 10 гривен за проезд киевляне не потянут, так как не имеют экономического роста, а коммунальные тарифы выросли и до конца года планируется рост еще на 50%. Карантин и локдаун тоже ударили по кошелькам, уверен он, у людей увеличились расходы, в том числе на лечение.

«При этом заработные платы не выросли, поэтому местной власти надо подумать хорошо, стоит ли поднимать тарифы», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Широчина, что нужно бороться в том числе за эстетическую сторону Майдана и Крещатика.

Также ранее Павлова рассказывала, что надо развить сеть качественного, быстрого и удобного общественного транспорта, который бы двигался отдельными полосами.