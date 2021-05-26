Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что украинцы не умеют быть счастливыми.
«В этом году Украина немножко поднялась в международном рейтинге счастья. Мы были на 126… В общем где-то в самом конце болтались. В этом году мы поднялись до 110 места. И теперь у нас рядом, если я не ошибаюсь, Ирак. На 108 месте Грузия, как ни парадоксально, оказалась. Но надо для сравнения понимать, что Россия на 60 месте. И если посмотреть на общую карту планеты, то Украина – единственная страна Европы, которая на таком низком уровне счастья. То есть мы можем состязаться только со странами Африки и со странами Латинской Америки», - говорит эксперт.
В то же время он подчеркнул, что уровень жизни в Африке и Ираке в десятки раз ниже, чем в Украине.
«Если там люди не до конца понимают, что такое чистая питьевая вода… Мы с вами в принципе пока что многие даже об этом не задумываемся. Мы страдаем, что мы не можем новый смартфон купить, пробки на улицах большие в городах… Многие люди живут еще на худшем уровне на планете Земля, но они себя ощущают счастливее. И вот это большой парадокс», - сказал Толкачев.
Также футуролог рассказал, чего не хватает украинцам для того, чтобы они были счастливыми.
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«Не хватает выбора, нашего общего ментального выбора на уровне нации, что, черт побери, мы хотим быть счастливыми. Мы ментально заточены в ретроспективность. Мы постоянно пытаемся вернуться в состояние, которое было бы когда-то. И вот мы из-за этого страдаем. Но есть прекрасная пословица: быть счастливым – это привычка, так же, как и быть несчастным – это привычка. За нами остается только выбор», - резюмировал он.
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