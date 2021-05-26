Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что украинцы не умеют быть счастливыми.

«В этом году Украина немножко поднялась в международном рейтинге счастья. Мы были на 126… В общем где-то в самом конце болтались. В этом году мы поднялись до 110 места. И теперь у нас рядом, если я не ошибаюсь, Ирак. На 108 месте Грузия, как ни парадоксально, оказалась. Но надо для сравнения понимать, что Россия на 60 месте. И если посмотреть на общую карту планеты, то Украина – единственная страна Европы, которая на таком низком уровне счастья. То есть мы можем состязаться только со странами Африки и со странами Латинской Америки», - говорит эксперт.

В то же время он подчеркнул, что уровень жизни в Африке и Ираке в десятки раз ниже, чем в Украине.

«Если там люди не до конца понимают, что такое чистая питьевая вода… Мы с вами в принципе пока что многие даже об этом не задумываемся. Мы страдаем, что мы не можем новый смартфон купить, пробки на улицах большие в городах… Многие люди живут еще на худшем уровне на планете Земля, но они себя ощущают счастливее. И вот это большой парадокс», - сказал Толкачев.

Также футуролог рассказал, чего не хватает украинцам для того, чтобы они были счастливыми.

«Не хватает выбора, нашего общего ментального выбора на уровне нации, что, черт побери, мы хотим быть счастливыми. Мы ментально заточены в ретроспективность. Мы постоянно пытаемся вернуться в состояние, которое было бы когда-то. И вот мы из-за этого страдаем. Но есть прекрасная пословица: быть счастливым – это привычка, так же, как и быть несчастным – это привычка. За нами остается только выбор», - резюмировал он.

Ранее Politeka сообщала, что Романенко предположил, что будет с задержанным в Беларуси Протасевичем.

Также Politeka сообщала, что Друзенко раскритиковал действия Антоненко после освобождения.