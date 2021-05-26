Що чекає затриманого в мінському аеропорту співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича?

У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» журналіст і співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко спробував поміркувати на цю тему.

На думку експерта, із Протасевичем можуть провести певний показовий процес. «Лукашенку потрібен цей процес для того, щоб залякати опозицію, для того, щоб розкрити якусь інфраструктуру опозиції медійну, показати, як вона фінансувалася і так далі», - міркує Романенко.

Водночас він не виключає ймовірність того, що спецслужби РФ використовували Telegram-канал NEXTА і Протасевича зокрема «в темну».

Також Романенко пояснює, як це працює: «Тобі надсилають гроші на якусь картку, на якийсь рахунок... З'являється можливість найняти необхідний стафф, при цьому в регіонах є інфраструктура, яку ти не контролюєш, ти не уявляєш навіть, хто ці люди». Отже, цим людям, каже журналіст, і перекидаються відповідні наративи.

За його словами, Протасевич навряд володіє якоюсь інформацією про ГРУ, але з нього виб’ють все, що потрібне президенту Білорусі.

Принагідно Романенко нагадує, що у білоруських правоохоронних органах Протасевич має батька – він проводить психологічні операції. З іншого боку, він не впевнений, що в цій ситуації можна встановити якісь взаємозв’язки. «Ми розуміємо, що син за батька не відповідає», - зазначає журналіст. Тим не менш, він припускає доволі цікавий розвиток подій.

Нагадуємо, Романенко заявив, що захоплення літака в Мінську - це можливість для Росії поглинути Білорусь.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Романенко вказав на факти, які свідчать про роботу Протасевича на російські спецслужби.