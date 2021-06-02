Следует ли легализовать в Украине проституцию, употребление марихуаны и однополые браки? Свою позицию по этому вопросу в программе «А как на самом деле?» высказывает предприниматель, политический деятель, депутат Верховной Рады III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов

«Мне как либертарианцу всё равно, что люди делают со своим телом, что они курят или пьют. Но нужно заботиться о физическом и психическом здоровье граждан. Надо учитывать, что в мире около десяти процентов гомосексуалов. Я могу поддерживать или не поддерживать геев, но должен считаться с тем фактом, что они есть. Более того, это люди очень творческие и прогрессивно мыслящие», - говорит политик.

Он заявляет, что не берётся назвать многие миллионы людей ненормальными. Цивилизованные люди, по его мнению, должны принимать как данность то, что есть и не такие, как они.

«Мои дети могут столкнуться с подобным, как и вообще с чем угодно – и я приму любой их выбор. Кстати, обыкновенно я публично не говорю на такие темы. Но журналисты постоянно задают мне подобные вопросы, потому что либертарианство, свободу, они почему-то связываю с определёнными сексуальными наклонностями. Но на самом деле свобода – это уважение ваших прав. Со своим телом вы можете делать всё, что угодно. Вы сами выбираете свой путь», - подчёркивает Геннадий Балашов.

Ранее, как сообщает Politeka, он высказывал мнение, что Запад стремится превратить Украину в цивилизованную страну, но не для самих украинцев.

Также Балашов отметил, что украинские олигархи не имеют шансов против международных корпораций.