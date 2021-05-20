Україні варто розраховувати на міграцію її громадян туди, де більші зарплати. Про це попередив політик і громадський діяч Геннадій Балашов у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24».

Гість програми попереджає, що Україну справді розбудовують як європейську державу, але радше не для самих українців, а для іноземних корпорацій. «У нас будуть чудові дороги, тільки їздити будемо не ми, а європейці», - зазначає він. У такому разі політик ставить питання, а чи вдасться взагалі вберегти державу для її же громадян.

Українці, за словами Балашова, мігруватимуть, як і раніше, туди, де більші зарплати. Тому, зазначає він, гарна українська медицина, чесна поліція, міністри та говермент – все це залишиться для 25 мільйонів населення. «Ви не зможете заробити свій первинний капітал при існуванні податку на додану вартість 20%, митних зборів, які зараз 32% при ввезенні будь-якого товару», - пояснює політик.

Врешті решт, каже він, здійснити якісь демократичні процедури при злиденності народу неможливо. На думку Балашова, українці змінять країну свого проживання: оберуть ту, де можна просто більше заробити. «Тобто вони будуть відчужені від можливості сформувати свій капітал на своїй території», - підсумовує експерт.

Нагадуємо, Балашов заявив, що дострокових парламентських виборів не буде.

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