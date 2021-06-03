Встреча, которая состоится в Швейцарии между Путиным и Байденом скорее предполагает возможное распределение сфер влияния. Об этом рассказал экономист, эксперт по международным вопросам Руслан Осипенко в программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на YouTube.

«Путин определенно не может выпустить Украину, потому что в мифологии, на которой строится Российская империя, Украина - это сердцевина откуда, пошли славянские народы. И если эту сердцевину у вас вырвать, то надо менять мифологию и веками нарабатывать новую. Фактически это разваливает фундамент, на котором все строится, поэтому Путин будет идти до конца и любыми способами держать Украину», - подчеркнул он.

Осипенко считает, что непредоставление Украине ПДЧ было сигналом Москве о том, что можно договариваться, ко всему спустили на тормозах «Северный поток-2», чтобы не ругаться с партнерами, потому что Германия - это фактически центр европейцев, они отвечают за отношения и евроатлантическое укрепление.

«Байдену надо сформировать евроатлантический союз, восстановить отношения атлантические, а затем следующий шаг, я так думаю, разорвать союз между Россией и Китаем. Потому что США по потенциалу уже отстают от Китая, а если объединить ресурсы России с технологиями Китая и финансовыми возможностями, то этот союз преодолеть будет очень сложно, а если ввязаться в горячую фазу, то можно будет и серьезно проиграть», - сказал он.

Осипенко рассказал, что Байден осторожно подходит к тому, чтобы формировать и разваливать вот такие союзы. Путин взамен скорее всего, считает он, попросит свою сферу влияния в рамках границ СНГ, а туда входила и Украина.

«Если европейцы будут говорить о возвращении к выполнению Минских соглашений, то это означает, что в Швейцарии состоялась договоренность, бесспорно потери в этом понесет Украина, потому что за нас просто решат нашу судьбу», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Романенко, мало того, что мы потеряем транзит из-за «Северного потока-2», так мы еще и потеряем контроль над нефтегазодобывающей отраслью.