Сейчас Киев наткнулся на такую ​​проблему, что его жители, приезжие или коренные, не знают своего же города. Соответственно, можно говорить и о искаженном представлении о столице Украины.

В программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» украинский политический деятель, глава информационного отдела «Правого сектора» с февраля по декабрь 2014 года, внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борислав Береза ​​поделился своим мнением относительно Киева, в частности, он назвал украинскую столицу европейским городом.

Попутно гость программы вспоминает, каким был Киев в его детстве: большим, с высшими деревьями и большим количеством зеленых насаждений.

«Киев был зеленее, и с этим никто не может спорить. Количество зеленых зон, которые сократились за последние 15 – 20 лет, достигают сотни гектаров внутри Киева», - отмечает Береза. По его мнению, все это на самом деле потеря для столицы Украины. Отдельно депутат также ставит вопрос о вырубке зеленых зон без статуса сквера или парка.

Береза ​​отмечает, что в его детстве Киев любили и знали больше. По его словам, сейчас столица Украины превратилась для своих же жителей на какое-то неизвестное пространство.

«Сейчас я иногда слышу на улице, как иностранцы или гости нашего города спрашивают: «А где это?» и слышат: «Простите, я не знаю». Молодые люди, а они не знают город вообще», - рассказывает гость программы. В то же время он отмечает, что речь идет вовсе не о знании старого названия каждой улицы. Береза ​​опасается, что Киев может в будущем превратиться в Москву, которую населяют одни только приезжие, а потому предостерегает от такого отношения к городу.

Напоминаем, Береза заявил, что Киев становится транзитом.

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