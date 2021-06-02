Український політичний діяч, ексглава інформаційного відділу «Правого сектора», позафракційний депутат Верховної Ради України VIII скликання Борислав Береза у програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла» шукає відповідь на запитання: «Як сталося, що кияни перестали бути киянами?».

«З’явилась велика кількість людей, які їдуть через Київ транзитом, щоб далі поїхати, - пояснює Береза. – Вони приїздять із маленьких містечок і сіл, вони живуть тут, потім їм здається, що є інші міста, куди вони можуть їхати. І вони подорожують з метою там вже затриматись на довше: до Варшави, до Берліну, до Сполучених Штатів, до інших країн. Київ стає транзитом. Велика кількість людей приїжджає, трохи підзаробляє грошей, отримує досвід і їде далі».

Політик вбачає прямий зв'язок між цим «київським транзитом» та політичною активністю мешканців столиці.

«У мене недавно запитували, як так сталося, що багато людей взагалі ігнорують вибори до Київради або мера Києва? Їх взагалі ніщо не цікавить. Їм все одно, хто і як буде керувати містом. Вони тут тимчасово», - зазначає він.

Місто змінюється, у деяких місцях навіть на краще, продовжує Береза.

«Наприклад, те, що сталося на вулиці Московській біля станції метро «Арсенальна», мені подобається. Там переробили старі будівлі заводу «Арсенал» у ресторації, креативний простір, ще щось. Якихось ресторанів побудували, далі ще щось. Але це єдине місце, яке змінилось на краще так, щоб це було помітно, куди можна приводити людей і показувати», - робить висновок депутат.

Нагадаємо , історія з новими цінами стосується кожного киянина, - Томенко про подорожчання проїзду у метро .