Политолог Руслан Бизяев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что Соединенные Штаты Америки будут какое-то время поддерживать одесского активиста Сергея Стерненко.

По словам Руслана Бизяева, еще какое-то время будет продолжаться поддержка Сергея Стерненко со стороны Соединенных Штатов Америки.

“Будет в определенный момент. Пока не найдут нового Стерненко. Это же система. Понимаете, политика - это система. Если не получилось раз, то это не значит, что не получится, как они думают, второй раз. Знаете, Черчилль когда-то говорил, что американцы всегда найдут правильное решение. Только после того, как перепробуют все неправильные. Вот это как раз из этой серии”, - сказал Бизяев.

Он отметил, что Сергей Стерненко подаст апелляцию по решению суда, но нет уверенности, что суд ее удовлетворит.

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