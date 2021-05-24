Український політичний оглядач, блогер Руслан Бізяєв у програмі Мирослави Бобровської «А как на самом деле?» висловився про справу Шеремета.

Він відповів на запитання ведучої, чи є підозрювані у справі Шеремета (Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь) заручниками якоїсь гри і навіть маріонетками, яких використовуватимуть в необхідний момент або просто від них позбавляться.

«Є такі передумови... Чув одну апокрифічну історію, що дуже багатьом людям тут, наприклад, вигідно, щоб Стерненко сидів. Вони кожен день на ефірах розповідали, як це погано, і вимагали його випустити. У чомусь мені ця історія нагадує історію про справу Шеремета», - говорить експерт.

За його словами, аудит деяких матеріалів у справі Шеремета робили західні експерти.

«Можливо, там дійсно не все так однозначно. Ми не суд, ми не знаємо всіх нюансів і подробиць цієї справи. Але дивна історія з Антоненком, дивна історія зі Стерненком наводить мене на думку про те, що комусь вигідно, щоб вони були ось в такому підвішеному статусі», - сказав Бізяєв.

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