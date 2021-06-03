В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев выразил свои мысли о деле одесского активиста Сергея Стерненко и решении суда по нему.

Бизяев обращает внимание на то, что дело Стерненкодо сих пор не закрыто: оправдательного приговора - нету, реабилитации - нету. В этом контексте он упоминает известную поговорку - ожидание смерти хуже самой смерти. Также политолог отмечает, что власть взяла активиста на крючок и теперь сможет его контролировать.

«Несмотря на то, что за последние несколько дней в интернете сломано немало виртуальных копий относительного того, что это – перемога или зрада. Ошибаются и те, и другие – это привал», - рассуждает он.

Итак, Бизяев делает вывод, что сейчас со Стерненко сделали тактический ход. В то же время он отмечает, что шум вокруг этой фигуры не будет длиться вечно, время этих событий ограничено. «Это холодное лето этого года и горячая осень – все. Дальше он уже неактуален», - подчеркивает политолог. Попутно он отмечает, что и этот политический проект, и его антипод - оба себя не оправдали.

По мнению эксперта, не стоит даже говорить о начале политической карьеры Стерненко, ведь попытка провалилась. Бизяев убежден, что использовать Стерненко с целью построить политическую карьеру - бесполезно и по времени, и по средствам.

Также гость программы предполагает, кем же хотели сделать активиста самом деле. «Им показалось… Что поэтапно, с помощью вот этих вот судебных перипетий, сделать из него, знаете, такого обиженного лидера улицы, человека, который не боится, идет против власти, который может вокруг себя объединить вот этот молодежный радикальный элемент... Нет, не получилось», - констатирует Бизяев.

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