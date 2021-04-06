Український активіст, журналіст, політик, ветеран Ігор Луценко у програмі Віктора Тарана «Таран VLOG» прокоментував акцію під Офісом президента, яку влаштували прихильники активіста Сергія Стерненка.

«Мені здається, що нічого особливого під Офісом президента не відбулося. Була достатньо, я вважаю, за європейськими мірками мирна акція. Це в принципі те, як працює демократія. Там, де такі акції проходять, є демократія, а от у режимах типу тоталітарних чи авторитарних все спокійно», - каже активіст.

На його думку, влада намагається відволікти увагу суспільства від більш важливих речей.

«Можливо, не варто було тризуб замальовувати… Чесно кажучи, мені це все абсолютно нецікаво на тлі того, що відбувається безпосередньо з Антоненком, безпосередньо зі Стерненком… Коли правосуддя немає, коли робляться такі величезні гріхи, те, що молодь десь трошечки якось не так щось намалювала… Це, я вважаю, просто дрібниці і намагання відволікти нас від головного – від того, що сидять не ті», - резюмував Луценко.

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