Откуда берутся астрономические зарплаты чиновников, депутатов и менеджеров государственных предприятий? Насколько они оправданы? Эти вопросы в программе «Романенко. Беседы» рассматривает политический советник, медиаэксперт, в прошлом первый заместитель руководителя НТКУ Александр Харебин.

«С одной стороны, большие зарплаты оправданы, когда менеджеры действительно эффективно работают, помогают предприятию или стране развиваться. Причём готовые концепты для развития есть. А с другой стороны, мы верим, что в Офисе президента получают с надбавками 33 тысячи. Мы сами создали иллюзорный мир, в котором живём. Мы верим в сказки, которые нам рассказывают. А наши партнёры смотрят на этот цирк и говорят: тут же всё просто – расплатимся бусиками. Расплатимся подачками, закроем глаза на активы где-нибудь в Эмиратах – хотя мы их, конечно, уже посчитали», - говорит гость программы.

Он отмечает, что на Западе в первую очередь смотрят на свои интересы. Харебин напомнил, как Байден говорил: мы «Северный поток-2» останавливать не будем, потому что партнёрские отношения с Германией для нас важнее.

«Это рационально, и это честно. Зачем договариваться с нацией, с народом, притворяться, что ты придерживаешься какой-то идеологии? Достаточно купить компромат на законно избранного лидера народа. Это путь наименьшего сопротивления. В этом плане со времён колониальных войн ничего не изменилось», - считает Александр Харебин.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о важности налаживания системы государственного управления.

Также Харебин заявлял, что Украине не нужно стремиться в Европу – она и так давно уже часть Европы.