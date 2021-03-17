У програмі «Романенко. Бесіди» політолог Олександр Харебін назвав три речі, зробивши які, президент України Володимир Зеленський має шанс залишитися в історії.
«Зеленський хоче увійти в історію», - констатує експерт і додає, що той забув зробити для цього три речі.
Харебін перераховує, що необхідно, по-перше, здолати зовнішніх і внутрішніх ворогів держави, можливо, навіть перевести їх у ранг партнерів, по-друге, підняти економіку до такого рівня, аби всі українці, по суті, відчули себе щасливими під проводом цього лідера, і, по-третє, налагодити систему державного управління. «Щоб цей happiness не навернувся, коли ти підеш», - підсумовує він.
На думку політолога, починати треба з державного управління, хоч він і назвав цей пункт останнім. Водночас він звертає увагу на «кадровий Макдональдс» у команді президента. «Чому заяви РНБО виглядають смішними - хто буде робити, реалізовувати хто буде? Хто буде фронтирувати це все?», - ставить Харебін слушні питання. Як він каже, наприклад, один Аваков не впорається із усіма проблемами.
Нагадуємо, Романенко розповів, що породжує управлінський хаос.
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