У програмі «Романенко. Бесіди» політолог Олександр Харебін назвав три речі, зробивши які, президент України Володимир Зеленський має шанс залишитися в історії.

«Зеленський хоче увійти в історію», - констатує експерт і додає, що той забув зробити для цього три речі.

Харебін перераховує, що необхідно, по-перше, здолати зовнішніх і внутрішніх ворогів держави, можливо, навіть перевести їх у ранг партнерів, по-друге, підняти економіку до такого рівня, аби всі українці, по суті, відчули себе щасливими під проводом цього лідера, і, по-третє, налагодити систему державного управління. «Щоб цей happiness не навернувся, коли ти підеш», - підсумовує він.

На думку політолога, починати треба з державного управління, хоч він і назвав цей пункт останнім. Водночас він звертає увагу на «кадровий Макдональдс» у команді президента. «Чому заяви РНБО виглядають смішними - хто буде робити, реалізовувати хто буде? Хто буде фронтирувати це все?», - ставить Харебін слушні питання. Як він каже, наприклад, один Аваков не впорається із усіма проблемами.

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