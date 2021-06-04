Практический психолог Марина Глевацкая в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявила, что 55% людей после COVID-19 получают сложное психологическое состояние.

“Можно говорить, что 80% из всех сейчас обращений к психологам - это постковидные больные. Которые получили новые психологические состояния сложные. Если брать статистику Америки - там говорят, что 55% людей обязательно получают вот это сложное психологическое состояние”, - сказала Марина Глевацкая.

Она отметила, что когда у человека, который переболел COVID-19, начинают появляться суицидальные мысли и состояние безысходности - это значит, что вирус начал поражать мелкие сосуды головного мозга.

“Это уже про заболевание. Когда человек ничего не может с этим сделать. И близким кажется, что это просто такое состояние. “Вот он себе там что-то навыдумывал”. Но на самом деле - это состояние уже неконтролируемое. Это правда. И это не только депрессивное состояние, но и панические атаки, с которыми я сейчас активно работаю”, - добавила Глевацкая.

По ее словам, люди часто впадают в состояние бессилия, и из-за этого навязчивые страхи усиливаются, поскольку люди привыкли контролировать свою жизнь.

“О лечении мы можем говорить двухфакторно: здесь однозначно нужно обращаться к психологу, потому что само не пройдет. Практически все мои клиенты, кто приходит, говорят: “Я пробовал сам. Я пил таблетки”. Я поднимала статистику, еще в процессе, когда мы пьем препарат - еще немножко облегчается состояние. После накопленного эффекта состояние опять усиливается, усложняется”, - подчеркнула психолог.

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