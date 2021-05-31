Український політтехнолог, фахівець із маркетингу та реклами, виборчих і політичних технологій Сергій Гайдай пояснив, чим відрізняється справжня політика від гри в політику. Розмова йшла на «Конституційній кухні» Геннадія Друзенка.

«Я колись казав Петру Олексійовичу: «Слухайте, ну, ви на мітингу таке обіцяєте, що точно знаєте, що ви це не виконаєте!». А він: «Ти ж розумієш, український виборець просто хоче це чути! І виграє той, хто більше класно скаже те, що йому подобається. А потім уже всі розуміють, що він це не буде виконувати». Він дуже любить конфлікт, і хоче вигравати, у нього від цього драйв», - каже Гайдай.

Він пояснює, що політик зовсім не розуміє, що таке справжній репутаційний капітал.

«Весь його штат не розуміє, що це таке. А сьогодні є результат. Він ніколи не стане Президентом України. Так, у нього є 10 – 12 відсотків. Для всіх інших він став максимально токсичною людиною», - каже політолог.

Він радить людям, які обрали шлях у велику політику: «Піар – це не програма. Вам потім жити далі. Якщо ви не хочете прийти до токсичного стану, то справжній ефективний піар – це сказати, можливо, свою правду, але те, у що ви по-справжньому вірите, за що ви готові боротися і навіть страждати. Якщо ж такої правди немає, якщо ви взагалі не захоплені процесом створення середовища, ви не одержимі – не треба йти в політику».

В Україні є чимало людей, які хотіли би бути справжніми політиками, але якісь обставини цьому завадили.

«Можливо, брак політичної волі. Може, ще не сформувалося своє бачення. Ми багатьох таких людей знаємо. Просто до них не прийшла така можливість чи не вистачило особистих ресурсів, щоб стати справжнім політиком», - резюмує Гайдай.

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