Научные учреждения существуют не в пустоте – для их существования и развития тоже нужны деньги. Может ли знаменитая Могилянка принимать финансирование от олигархов и других людей, которые имеют одиозную репутацию?

Об этом в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказывает и.о. президента Киево-Могилянской академии, декан экономического факультета, кандидат экономических наук Александра Гуменная.

«Это в самом деле очень острый вопрос, и на выборах президента Могилянки этой осенью он прозвучит на дебатах. Будет дискуссия: насколько готов возможный президент Могилянки брать деньги у олигархов? Должны быть чёткие границы: на что мы можем пойти, а на что не можем. Например, у Курченко брать деньги нельзя. Однако есть и другие олигархи, которые много что финансировали, в том числе и в Могилянке. Но это вопрос очень глубокий, и его нужно тщательно изучать», - считает она.

По её словам, этому университету и в самом деле очень нужны деньги, но это не значит, что он готов их брать от кого угодно.

«Вопрос о допустимых источниках финансирования Могилянки не может быть решён кем-то единолично. Это дело касается всего коллектива, значит, и решать его нужно коллективно», - считает Александра Гуменная.

Ранее, как сообщает Politeka, она рассказала о зарплатах преподавателей Могилянки и о том, как государство финансирует обучение студентов.

Также сообщалось о внезапной смерти бывшего президента Киево-Могилянской академии Андрея Мелешевича.