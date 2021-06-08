Виконуюча обов’язки президента Національного університету “Києво-Могилянська академія” Олександра Гуменна в ефірі програми “Конституційна кухня” з Геннадієм Друзенком заявила, що університету вигідніше мати державних студентів, ніж контрактників, оскільки академія демпінгує через вартість їх навчання.

Олександра Гуменна розповіла, які заробітні плати мають викладачі у Києво-Могилянській академії.

“Десь в районі буде, дійсно, маючи кандидатський ступінь і звання доцента, десь в районі 20 тис. буде. Гривень, не доларів… Я зараз ще декілька цифр наведу. Які теж дадуть яскравішу картинку і розуміння. Порівняння, наприклад, державної форми навчання і контрактної. На кожен рік постановою Кабміну затверджується дуже середня, як температура по лікарні, вартість навчання одного студента державної форми. Навіть незалежно від факультету. Хоча там є певні коефіцієнти, і є трошки галузева прив’язка… І на 2021 рік це щось в районі 54 тис. грн”, - сказала Гуменна.

За її словами, таку суму на рік виділяє держава на навчання студента на державній формі. При цьому, дуже мало спеціальностей, у яких вартість навчання перевищує цю суму.

“Це означає, що нам вигідніше мати державних студентів, бо фінансування більше, ніж ми отримуємо від контрактних студентів. Наприклад, диференціація на цей рік, на який ми от буквально нещодавно вартості навчання затвердили, на факультеті економічних наук - там в середньому близько 40 тис. за рік буде навчання, на різних спеціальностях. На факультеті правничих наук - там вартість навчання уже сягає 60 тис., якщо не помиляюсь. Так само на міжнародних відносинах… Що це означає: що ми якоюсь мірою демпінгуємо”, - додала Олександра Гуменна.

Як повідомляла Politeka , “президент анонсував новий вид університету”: Поляков розповів про це детальніше .