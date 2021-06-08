Минцифры Украины переформатирует не только библиотеки, но и школы. Об этом в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан

Это часть проекта цифровой грамотности, отмечает она.

«Это образовательная национальная онлайн-платформа, на которой обучается более полумиллиона украинцев. Если быть точным, то 555 000 граждан. Сегодня на платформе есть более 55 образовательных сериалов, созданных в формате Эдьютейнмент: обучение через развлечения в формате микрообучения, то есть каждая серия от пяти до десяти минут, стоп-уроков, тестирование и сертификат. Сериалы очень разные: начиная от базовой цифровой грамотности и заканчивая искусственным интеллектом для граждан или искусственным интеллектом для школьников, цифровым предпринимательством для старшеклассников», - рассказывает чиновница.

Эдьютейнмент заключается в том, что в кадре есть эксперт, которому доверяет аудитория, для которой создан сериал. Есть формат диалога, юмора, импровизация. Это помогает в распространении цифровой грамотности.

«Этот проект и каждый из сериалов создан при поддержке доноров или бизнеса. Соответственно, это очень классная история, потому что цифровая грамотность – это челлендж для большинства стран мира. Цифровая грамотность – это конкурентоспособность на рынке труда. Через два – три года очень много профессий, которые есть сейчас, перестанут существовать, или просто не потребуют какой-то части функций из-за того, что они будут автоматизированы. И если у тебя низкий уровень цифровой грамотности, ты за два – три года уже не сможешь найти себе высокооплачиваемую работу, начиная от курьера и заканчивая юристом», - говорит Ионан.

Напомним, цифровизация и автоматизация превращают украинские сети в «умные» Smart Grid для развития современных городов.

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