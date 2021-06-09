Журналист, публицист Всеволод Непогодин в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, почему у Украины не получилось стать сверхдержавой.

«Чтоб сверхдержавой стать, должно быть у каждого гражданина это желание. К этому должен готовиться каждый гражданин», - говорит эксперт.

Также он объяснил, что такое настоящий патриотизм.

«Раскрашивать заборы в желто-голубой цвет и выкладывать трезубцы, как я видел в Тернополе, из пластиковых крышечек… Это просто какая-то художественная самодеятельность, на мой взгляд, но не патриотизм. А патриотизм – это делать что-то действительно хорошее, перестать давать взятки, не мочиться в подъездах, не покупать квартиры в этих новостройках уродских по 24 этажа, требовать от властей, чтоб они инфраструктуру делали, новые больницы, дороги строили, мосты, развязки, тоннели, подземные переходы, наземные… У нас в народе-то ничего не поменялось», - заявил Непогодин.

По его мнению, чтобы добиться каких-то изменений в стране, каждый украинец должен начинать с себя.

«Когда каждый будет пахать и с себя начнет спрашивать, тогда и поменяется. Это как Пелевин еще по этому поводу сказал, 10 лет назад в романе «Снафф»: «Какая разница, кто вами будет править, если вы останетесь те же самые?», - резюмировал журналист.

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