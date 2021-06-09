Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» заявил, что Киев одна из наилучших столиц в мире. По его словам, Киев – зеленый город, но киевлянам надо способствовать этому

«Это проблема любого мегаполиса в мире: появляются высотки, кажется, что исчезают деревья – на какое-то время их вырубают, но потом каким-то чудом в цивилизованном городе деревьев становится больше. Деревья начинают даже расти на крышах. Я много езжу по столицам, но, поверьте мне, Киев – одна из лучших столиц. Да, здесь огромное количество недостатков, огромные пробки. Москва выглядит как космический город, но там тоже пробки», - отметил Балашов.

По словам политика, несмотря на частые высказывания, что Киев перестал быть зелёным городом, озеленение реально идет. Как отметил Балашов, киевляне тоже должны поддерживать озеленение города и принимать в этом участие, высаживая цветы и деревья.

«Когда Кличко придет и посадит два дуба?! А когда он будет сажать деревья, мы ему сделаем замечание, что он не те деревья сажает». Человек, когда поднимается, вначале поднимается на уровень безопасности, потом комфортности и затем на уровень красоты места, где он живет. Наши люди не поднялись на уровень красоты. Люди, прежде чем критиковать киевскую власть, приведите в нормальное состояние ваш собственный балкон», - рассказал Балашов.

По мнению Балашова, чтобы исправить окружение вокруг себя, надо начать с себя, так же и с Киевом – люди тоже должны поддерживать инициативы и ни в коем случае не мешать им, чтобы сделать Киев красивее и уютнее.

Напомним, Politeka публиковала мнение Балашова, что если условия будут созданы – сюда хлынут деньги. Обычно об этом говорят все политики, но не говорят как.

Ранее Politeka распространяла мысль Балашова, что чтобы не быть обреченным на бедную старость, надо еще в трудоспособном возрасте сформировать капитал.

https://youtu.be/PO7o2qYbvR4