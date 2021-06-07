Український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов у програмі «Говори про майбутнє» розповів про важливість накопичення капіталу. На його думку, щоб не бути приреченим на бідну старість, треба ще в працездатному віці сформувати капітал.

«За останні 30 років українці практично не сформували капітал. Дуже мало людей, які змогли заробити на капітал, який починав би працювати на них. Я маю на увазі, володіння якимось підприємством, яке може бути капіталізовано або навіть нерухомістю, яку ви здаєте в оренду – це теж вважається капіталом, який приносить вам пасивний дохід », - зазначив Балашов.

За словами політика, капітал формується в перші економічні роки життя, тобто 20-35 років. На думку Балашова, капітал повинен бути сформований з 20 до 35 років, тому що далі людина втрачає свій потенціал і заходить нове покоління, а ті, хто встигли створити капітал, починають від нього отримувати гроші.

«Люди, які не сформували капітал, відчувають себе все гірше і гірше, тому що: очікування пенсії – пенсія 2 тисячі гривень, очікування дива, що вам держава дасть колись гроші – зникає разом з вашим життям. Якщо у вас немає капіталу і немає сил, а прийшла старість і вам нема на що жити, тому що у вас немає пасивного доходу, то ви приречені на злиденну старість», - підкреслив експерт.

Як зазначає Балашов, саме до цього призводить те, що за 30 років українцям не дали можливості сформувати капітал, а олігархічна система давала шалені капітали олігархам.

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