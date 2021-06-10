Политолог Михаил Чаплыга в собственной программе «Чаплыга. Без вопросов» заявил, что специалистам после выпуска из ВУЗов попросту негде работать. По его словам, из-за деиндустриализации страны специалистам негде себя задействовать.

«Нам нужны образование и наука. Что такое фундаментальная наука? Она бабки не приносит – она дает инновации. На основе инноваций разрабатываются технологии, а для того, чтобы кто-то эти технологии разработал, а потом и воплотил – нужны люди. Этих людей готовят в ВУЗах, то есть готовит образование», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, наука прибыли не дает, но в неё надо вкладывать материальные и кадровые ресурсы.

«Для этого нужны ВУЗы, там нужно готовить специалистов, но куда же они идут после этого? Они идут естественно в промышленность. Серьезно, в Украине есть промышленность? Покажите мне промышленность при том, что у нас системно падает всё. У нас идет деиндустриализация страны. Для кого мы будем готовить специалистов, где они себя задействуют? С плугом хрущей гонять? Технология по разгону хрущей?», - подчеркнул эксперт.

Как отметил эксперт, для разработки образовательной базы подготовки специалистов надо более 50 млрд гривен.

«И вот мы подготовили прекрасных специалистов, аж 5 тысяч высококлассных инженеров-специалистов, допустим. И вот они выходят в мантии, и они реально считаются лучшими в своих профессиях не только в стране», - сказал эксперт.

По мнению политолога, специалисты, которые получили образование в Украине, не смогут работать в нашей стране, потому что из-за деиндустриализации и сокращения научных учреждений рабочих мест нет.

Напомним, для Politeka Чаплыга назвал три вершины треугольника власти олигархов.

Ранее Politeka публиковала мнение Чаплыги, что всё в этом мире делается в интересах своих стран, а страны – это граждане.