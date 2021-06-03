Кожна держава у світі діє лише у своїх національних інтересах. Пора вже й Україні враховувати те, що потрібно її громадянам і чого вони хочуть. Так сказав політолог Михайло Чаплига у програмі «Чаплига. Без питань» .

«Коли ви відкриваєте будь-який пресреліз, інформацію США або Європи, будь-якої суб'єктної країни, яка видає пресреліз щодо геополітики або своїх рішень зовнішніх, ви обов'язково там побачите слова “в інтересах”», - стверджує ведучий. Тобто він пояснює, що повсюдно у всіх засобах масової інформації вживається словосполучення «інтерес країни». На думку Чаплиги, це той маркер, який вказує на зацікавленість уряду в благополуччі держави та її громадян.

Тим не менш, підкреслює політолог, це не про Україну. Він стверджує, що українська влада діє в будь-чиїх інтересах, але тільки не в інтересах самої України.

Водночас Чаплига зазначає, що в Конституції України прописано «примат інтересів», зокрема про найвищу цінність життя кожної людини та її здоров’я. «Теоретично все, що робиться в цій країні, має робитися не в інтересах матеріальних і глобальних», - міркує він. Ведучий стверджує, що конституційно все вимірюється індивідуальними інтересами громадянина, цинічними та реалістичними.

«Все в цьому світі робиться в інтересах своїх країн, а країни – це громадяни», - стверджує Чаплига. Отже, він робить висновок, що передусім держава повинна дбати про інтереси своїх громадян та забезпечувати їх.

Нагадуємо, Чаплига розповів, як працює лобізм в українській політиці .