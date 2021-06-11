Как случилось, что Борис Патон непрерывно возглавлял Национальную академию наук на протяжении более полувека, даже в канун своего столетия? Об этом в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» рассказал бывший народный депутат и министр образования и науки, президент НУ «Киево-Могилянская академия» Сергей Квит.

«Борис Патон родился в тот день, когда состоялось первое собрание совета той Академии наук Украины, которая стала нашей Национальной академией наук. И он возглавлял ее достаточно долго, с 1962 года. Мы понимаем, что Борис Патон – это гениальный исследователь и организатор науки. Здесь нет сомнения. Но, если мы говорим о временах независимости, его последний вклад – это сохранение инфраструктуры научных исследований в 90-х годах. Потому что в настоящее время это можно было потерять полностью. Это была та консервативная позиция, которая имела положительный эффект. Но позже этот консерватизм, ничего не менять, уже только вредил», - говорит Квит.

Потому что невозможно вернуться в советские времена, прежде всего, с точки зрения научных исследований, продолжает он.

«То есть деньги должны быть, но они не могут попадать таким способом, как это делалось в 90-е годы. Это может опираться только на успех национальной экономики, должно быть совсем другая структура научных исследований и, что очень важно, должны сближаться система высшего образования и система научных исследований», - говорит Квит.

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